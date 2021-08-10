Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики

В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть при відсутності необхідного трудового стажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на "УНІАН", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, пів мільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки ті, хто працює без оформлення, не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на даний момент норми законодавства.

Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповну зайнятість.

Як зазначила Лазебна, на даний момент Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.

"Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, будемо просувати його далі", - повідомила міністр.

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