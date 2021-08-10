Новини

Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики

22 175126
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики
В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть при відсутності необхідного трудового стажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на "УНІАН", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, пів мільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки ті, хто працює без оформлення, не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на даний момент норми законодавства.

Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповну зайнятість.

Як зазначила Лазебна, на даний момент Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.

"Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, будемо просувати його далі", - повідомила міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може розглянути законопроєкти щодо введення накопичувальної пенсійної системи після канікул, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Такую копеечную пенсию как платят в Украине можно назначать всем с рождения и бюджет не пострадает.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Он нам должен пожизненно сидеть в тюрьме вместе со своими подельниками.
  • Підлога Маккартні
    Если уровнять пенсии у судей, чинуш, плокулолов, депутатов, бувших преезедентов и остальной сволочи до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6606
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини