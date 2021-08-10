Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет

Немає жодних нормативних документів або вимог, згідно з якими поселення в студентські гуртожитки можливо тільки для вакцинованих осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1", сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ані нормативних документів, ані вимог немає", - сказав Шкарлет, коментуючи питання про поселення в студентський гуртожиток лише вакцинованих осіб.

Він додав, що студенти переважно досягли 18-річного віку і можуть вакцинуватися від COVID-19, тому в закладах вищої освіти колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж в школах.

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Водночас міністр зауважив, що університети мають автономію, вже багато років практикують дистанційне навчання, тому можуть на свій розсуд вирішувати питання організації освітнього процесу.