Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура
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Волинянина визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дочки. Чоловік буде відбувати 13 років тюремного ув'язнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.
Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, протягом двох років під час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу дочку, якій на той момент було 13-14 років.
Незважаючи на те, що своєї вини у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, вона була доведена зібраними в ході розслідування доказами.
Суд першої інстанції призначив жителю Волині покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, однак сторона захисту вирішила, що такий вирок занадто суворий і оскаржила його. У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.