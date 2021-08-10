Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура

Волинянина визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дочки. Чоловік буде відбувати 13 років тюремного ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.

Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, протягом двох років під час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу дочку, якій на той момент було 13-14 років.

Незважаючи на те, що своєї вини у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, вона була доведена зібраними в ході розслідування доказами.

Суд першої інстанції призначив жителю Волині покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, однак сторона захисту вирішила, що такий вирок занадто суворий і оскаржила його. У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.

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