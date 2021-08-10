Майже 60 тисяч абітурієнтів зараховані до вишів на бюджет, - Міносвіти

На навчання за державним замовленням за освітніми ступенями бакалавра, молодшого бакалавра і магістра фармацевтичного, ветеринарного та медичного спрямування зараховано майже 60 тис. абітурієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України у вівторок.

"Відбулося зарахування вступників на навчання за державним замовленням за освітніми ступенями бакалавра, молодшого бакалавра та магістра фармацевтичного, ветеринарного і медичного спрямування. Кількість зарахованих на основі повної загальної середньої освіти на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) становить 58 тисяч 698 осіб, на молодшого бакалавра – 467 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними державного підприємства "Інфоресурс", у рейтингу закладів вищої освіти за кількістю зарахованих на бюджет перше місце посідає Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (3 тис. 911 осіб).

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Наступні в рейтингу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 тис. 66 осіб); Національний університет "Львівська політехніка" (2 тис. 448 осіб); Львівський національний університет імені Івана Франка (2 тис. 259 осіб); Харківський національний університет ім.Каразіна (1 тис. 245 осіб); Національний авіаційний університет (1 тис. 215 осіб); Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1 тис. 215 осіб); Харківський національний університет радіоелектроніки (1 тис. 48 осіб); Національний університет біоресурсів і природокористування України (1 тис. 26 осіб); Чернівецький національний університет ім. Федьковича (860 осіб).

Серед популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає "Середня освіта" - 6 тис. 217 осіб.

Наступні в рейтингу такі спеціальності: "Медицина" (3 тис. 664 людини); "Комп'ютерні науки" (3 тис. 421 осіб); "Філологія" (2 тис. 325 осіб); "Інженерія програмного забезпечення" (1 тис. 899 осіб); "Комп'ютерна інженерія" (1 тис. 700 осіб); "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 тис. 659 осіб); "Будівництво та громадянська інженерія" (1 тис. 492 людини); "Право" (1 тис. 156 осіб); "Агрономія" (1 тис. 108 осіб).

Зазначається, що абітурієнти, які мають пільги і претендують на переведення на бюджетну форму навчання, повинні надати до вишів підтверджувальні документи до 11 серпня, а саме переведення відбудеться до 19 серпня.