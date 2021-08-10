Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У МОЗ нагадали, що CoronaVac - інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.
"Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.
Вакцина CoronaVac безпечна, тому що не містить живих компонентів вірусу і пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила її для екстреного застосування", - сказано в повідомленні.
Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.
Майже 1,18 млн українців уже зробили щеплення вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя.