Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження

Щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech з січня по березень 2021 року засвідчили, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації і 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ нагадали, що CoronaVac - інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

"Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

Вакцина CoronaVac безпечна, тому що не містить живих компонентів вірусу і пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила її для екстреного застосування", - сказано в повідомленні.

Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені

Майже 1,18 млн українців уже зробили щеплення вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя.