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НАБУ шукає детективів під прикриттям

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НАБУ шукає детективів під прикриттям
Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з відбору детективів НАБУ під прикриттям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналНАБУ.

"Нас часто запитують про детективів під прикриттям - їх ще часто називають "агентами НАБУ". Але ми ніколи не розповідаємо про них. Тому єдиний спосіб дізнатися, хто такий таємний "агент НАБУ" і чим він займається - стати ним. Ця можливість виникає нечасто, і сьогодні саме той випадок. Конкурс на детектива НАБУ під прикриттям відкритий", - випливає з повідомлення.

Деталі щодо відкритої вакансії можна знайти за посиланням.

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Топ коментарі

  • Revty Vasya
    Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
  • саша паламарчук
    боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
  • Підлога Маккартні
    С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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