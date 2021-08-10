НАБУ шукає детективів під прикриттям
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Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з відбору детективів НАБУ під прикриттям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналНАБУ.
"Нас часто запитують про детективів під прикриттям - їх ще часто називають "агентами НАБУ". Але ми ніколи не розповідаємо про них. Тому єдиний спосіб дізнатися, хто такий таємний "агент НАБУ" і чим він займається - стати ним. Ця можливість виникає нечасто, і сьогодні саме той випадок. Конкурс на детектива НАБУ під прикриттям відкритий", - випливає з повідомлення.
Деталі щодо відкритої вакансії можна знайти за посиланням.