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Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови"

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Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови"
"Севастопольський міський суд" залишив без розгляду апеляційну скаргу у кримінальній справі стосовно Віктора Сташевського, засудженого на 6,5 роки за організацію діяльності об'єднання "Свідків Єгови" .

Засідання проходило в закритому режимі, слухачів пустили тільки на оголошення вироку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

Згідно з відомостями на офіційному сайті "суду", за даною скаргою "суддя" Василь Авхімов виніс якесь рішення, суть якого не розкривається.

За інформацією дружини Віктора Сташевського, рішення "суду" першої інстанції було залишено в силі. Сам засуджений у судовому процесі брав участь шляхом відеоконференцзв’язку. Розгляд апеляційної скарги зайняв менше години.

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Нагадаємо, 4 червня 2019 року в окупованому Севастополі ФСБ РФ провела обшуки щонайменше в 9 будинках місцевих віруючих. Був затриманий 52-річний Віктор Сташевський, однак на наступний день він був відпущений з ізолятора під підписку про невиїзд. Щодо нього було порушено кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації" (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ).

19 жовтня 2020 року розпочався новий розгляд кримінальної справи стосовно Віктора Сташевського.

29 березня 2021 року "суддя" "Гагарінського районного суду" Севастополя Павло Крилло визнав Сташевського винним і засудив до шести з половиною років позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • radius
    Страна наоборот. Война -это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила. Свидетели Иеговы - экстремисты. Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 1703
  • Balandis
    Свідки Єгови це така сама банда як і пятидесятники. Вони не лічать душі а калічать і дуже ******* поживитися чужим майном. Як на мене діяльність цих структур була заборонена в СРСР правильно.
  • Елена Игнатьева
    В этой секте воспитывается ксенофобия. Все кто не является адептом этой секты, это второсортные люди подлежащие смерти и уничтожения. Власти будут уничтожены, а те кто вышел из этой секты, считается у них "мерзким отступником" (цит.) и будет уничтожен как "враг Иеговы" (цит.).
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