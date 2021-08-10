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Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону

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Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засуджує дрифт на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А, по-перше, в жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге, у ставленні до безпеки людей навколо. І, по-третє, до законодавства України, адже дозволів на це не давало ні наше міністерство, ні заповідник "Софія Київська", - написав Ткаченко.

Він також зазначив, що в зв'язку з цим звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.

"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватися біля історичних пам'яток", - заявив Ткаченко.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Даже повторю слова умного человека.

    Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
  • Gal
    Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
  • Підлога Маккартні
    Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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