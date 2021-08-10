Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

Сьогодні, 10 серпня, відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.

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