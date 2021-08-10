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Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

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Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба
Сьогодні, 10 серпня, відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • olele
    корінні народи - це ті, що не мають власних держав
    касаби наразі мають ре фе
    але так буде не завжди
  • Підлога Маккартні
    Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
  • tera
    Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
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