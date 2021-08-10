Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря

В Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила народний депутат "Слуги народу", представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

"Очікуємо експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в парламенті та Офісі Президента. Третя копія буде передана до Конституційного Суду після його реформування", - написала Совгиря.

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Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі Президента.

"Сьогодні вона вже буде доставлена ​​в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.

Як повідомлялося, до Дня Незалежності в Національному заповіднику "Софія Київська" відкриється виставка "Раритети країни", де буде представлено оригінал Конституції Пилипа Орлика, а також його булава і два оригінали універсалів Івана Мазепи.

Конституція Пилипа Орлика була прийнята на козацькій раді в місті Бендери в 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Конституція була укладена в двох примірниках: староукраїнською і латинською мовами. Написана на латині зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.