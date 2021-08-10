Повідомлено про підозру в зраді заступнику голови "Верховного суду ЛНР", - ДБР
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, суддя не прибула на підконтрольну українській владі територію, а почала активно працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.
У 2014 році вона увійшла до складу робочої групи ЛНР, де розробляла закони псевдодержавного утворення.
Також подала документи для участі у конкурсі, який оголосила так звана кваліфікаційна колегія суддів ЛНР. За результатами конкурсу вона стала "суддею" ЛНР, а у подальшому отримала посаду заступника голови "Верховного суду ЛНР".
10 серпня 2021 року колишній судді Апеляційного суду Луганської області заочно повідомлено про підозру:
- у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, особою, яка є представником влади (ч. 3 ст. 109 КК України);
- у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньої змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України);
- у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.