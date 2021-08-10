Повідомлено про підозру в зраді заступнику голови "Верховного суду ЛНР", - ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишній судді Апеляційного суду Луганської області, яка зрадила присязі та активно працювала на окупаційну владу Луганщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, суддя не прибула на підконтрольну українській владі територію, а почала активно працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.

У 2014 році вона увійшла до складу робочої групи ЛНР, де розробляла закони псевдодержавного утворення.

Також подала документи для участі у конкурсі, який оголосила так звана кваліфікаційна колегія суддів ЛНР. За результатами конкурсу вона стала "суддею" ЛНР, а у подальшому отримала посаду заступника голови "Верховного суду ЛНР".

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10 серпня 2021 року колишній судді Апеляційного суду Луганської області заочно повідомлено про підозру:

у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, особою, яка є представником влади (ч. 3 ст. 109 КК України);

у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньої змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України);

у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.