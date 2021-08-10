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Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях

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Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях
США спостерігають тривалі агресивні дії, які здійснює Російська Федерація проти України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну заяву він зробив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, що стосується безпеки на морі.

"У Чорному морі, Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо тривалі агресивні дії проти України з небезпечними морськими і повітряними вторгненнями, а також переслідуванням суден. Усе це підриває торгівлю та обмежує доступ до джерел енергії", - заявив Блінкен.

Глава американської дипломатії зазначив, що США підтримують цілісність України і вкотре наголосив, що Крим - це Україна.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Крим - це Україна", - резюмував Блінкен.

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Топ коментарі

  • ПанСан
    Из гарантов в наблюдатели. Эволюция Будапештского меморандума.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Ну набдюдайте. Наблюдатели сраные...
  • NonCFist
    Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 2186
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