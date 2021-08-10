За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.
"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.
Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.
Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.
Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.