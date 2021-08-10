Від початку року ВРП звільнила 87 суддів, 6 із них за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила 87 суддів у період за січень - липень 2021 року.

Відповідні дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, Дисциплінарних палат і секретаріату Вищої ради правосуддя за січень - липень 2021 року, інформують у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом січня - липня 2021 року ВРП прийняла рішення про звільнення 87 суддів", - ідеться в повідомленні.

Із зазначеної кількості на загальних підставах звільнені 80 суддів. Зокрема, 79 - у зв'язку з поданням заяви про відставку, 1 - у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

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Крім того, 7 суддів звільнені за особливими обставинами, а саме 6 - за вчинення істотного дисциплінарного проступку і 1 - в результаті визнання судді за результатами кваліфікаційного оцінювання такою, що не відповідає займаній посаді (підпункт 4 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України).

Як зазначили у ВРП, протягом аналогічного періоду 2020 року було звільнено 160 суддів, із яких 139 - на загальних підставах (138 - у зв'язку з поданням заяви про відставку, 1 - у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням) і 21 - за особливими обставинами (18 - за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 3 - в результаті визнання судді за результатами кваліфікаційного оцінювання такою, що не відповідає займаній посаді).

Станом проти 9 серпня 2021 року фактична кількість суддів у судах України становить 5 307 при певній кількості 7 304. Повноваження на здійснення правосуддя мають 4 933 судді, вакантними залишаються 1 997 суддівських посад.