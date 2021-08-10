Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину.

Про це чиновник написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки ініційованій президентом програмі 5-7-9% держава підтримала бізнес під час карантину. Понад 21,5 тис. кредитних угод укладено, збережено понад 172 тис. і створено понад 19 тис. нових робочих місць. Ми використовували інструментарій та підходи аналогічні тим, які використовувалися в більшості країн Європейського союзу", - зазначив Марченко.

За його словами, "програма 5-7-9% зрівноважила цінову пропозицію на банківському ринку, створила однакові цінові умови для всіх".

"Це дозволило всім банкам України запропонувати своїм клієнтам в умовах коронакризи прийнятні умови фінансування та реструктуризації заборгованості і зберегти клієнтську базу без значного негативного впливу на прибутковість операційної діяльності. Банки з українським капіталом рівноцінно конкурували з банками з іноземним капіталом", - додав Марченко.

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Міністр зазначив, що за результатами 2020 року підприємці, які взяли участь у програмі 5-7-9%, збільшили обсяг відрахувань до держбюджету з податку на прибуток на 19%, по ЄСВ - на 8%.

"У багатьох країнах Європи антикризові заходи продовжено до кінця 2021 року. Ми працюємо, щоб оновити програму і підтримати бізнес, який цього потребує", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, направив лист Національного банку і Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%". У документі наголошується, що кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі і цілком платоспроможні підприємства.

В Україні з 1 лютого 2020 р стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижується на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.

У квітні 2020 року Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою до 3 млн грн.