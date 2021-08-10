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Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України

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Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає відвідати різні заходи, приурочені до святкування Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Хочу запропонувати вам відчути себе українцями, не тільки піднімаючи тости за незалежність, сидячи у великій компанії. Це свято - чудова нагода для того, щоб відвідати наші чудові музеї, згадати наше минуле. Заглянути в сучасне мистецтво в артпросторах. Прогулятися з рідними і друзями в заповідниках, національних парках. Або сходити в кінотеатри і переглянути те, що подобається з прокату. Або ж вибрати інший захід з переліку приурочених до 30-ї річниці Незалежності", - запропонував Ткаченко.

Він зазначив, що, зокрема, в Києві вже відкрилася виставка "Пектораль. Знахідка століття" на 2-му поверсі Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська лавра); з 20 по 21 серпня відбудеться фестиваль народних художніх промислів "Український бренд: Етніка" (Національний музей історії України); 22-24 серпня - фестиваль "Мандруй Україною" (Пирогово); 22 серпня - фестиваль "Ковчег" (Михайлівська площа).

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За його словами, з іншими заходами в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Ткаченко також закликав під час святкування бути відповідальними, враховуючи COVID-19.

"У це знакове для країни свято важливо перш за все пам'ятати про безпеку. Власної, своїх рідних, друзів і людей, які вас оточують. Масові заходи під час святкування - не привід забувати про безпеку, щоб убезпечити себе і оточуючих від нового спалаху COVID-19. З урахуванням того, що в Україні вже є штам вірусу "Дельта"", - написав міністр.

Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України 01

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Топ коментарі

  • olele
    ...а потім дружно в локдаун
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вот ФБ этого этого марченко - можете написать ему что ни будь..

    https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R

    Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

    1 год ·

    Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!

    Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.

    Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.

    Справді непокоїть ось що:

    Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!

    А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?

    До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.

    Вона переможе наш страх.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Ткаченко сегодня дежурный по дебилизму? Какие массовые мероприятия? Посетить, заразится и поболев умереть?
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