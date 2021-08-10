Росія продовжує порушувати права на свободу совісті в окупованому Криму, - Денісова

Адміністрація тимчасово окупованого Російською Федерацією Кримського півострова порушує право кримчан на свободу віросповідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Співробітники ФСБ Росії в тимчасово окупованому Криму після проведених обшуків у послідовників релігійного об’єднання "Свідки Єгови" в Армянську порушили кримінальні справи стосовно Олександра Литвинюка та Олександра Дубовенка. Чоловіків звинуватили за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація екстремістської діяльності). У 2017 році Верховний суд Росії заборонив церкву "Свідки Єгови", визнавши її екстремістською", - зазначила Денісова.

Крім того, вона зазначила, що т.зв. "колегія Севастопольського міського суду", який підпорядковується окупаційній адміністрації півострова, залишила в силі вирок першої інстанції у справі Віктора Сташевського, який незаконно засуджений до шести з половиною років за участь у діяльності "Свідків Єгови".

Денісова додала, що до таких же термінів ув’язнення у березні 2020 року було безпідставно засуджено двох кримчан Сергія Філатова та Артема Герасимова. Наразі вони відбувають покарання у ФКУ "ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области".

Читайте також: Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови"

"РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН 74/168, згідно з якою країна-окупант має забезпечити свободу віросповідання і релігії без будь-якої дискримінації або введення штучних регуляторних бар’єрів", - заявила омбудсмен.

Вона підкреслила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларація прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.

Також, за словами Денісової, Росія ігнорує Женевську конвенцію про заборону застосування законів країни-агресора на окупованій території.

"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск задля відновлення прав жителів тимчасово окупованого Криму. Всі послідовники "Свідків Єгови", ув’язнені за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є бранцями совісті. Вони мають бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки – скасовані, а всі звинувачення проти них зняті", - резюмувала Денісова.