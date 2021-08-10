Порушено кримінальне провадження за фактом убивства в'язнів на окупованому Донбасі, - прокуратура
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Прокуратура Донецької області порушила кримінальне провадження через вбивство ув'язнених у колонії на окупованій території Донбасу. Йдеться про вбивство українських громадян у Кіровській виправній колонії №33 на території ОРДЛО.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Українські правоохоронці встановили, що 6 серпня цього року в колонії на окупованій території Донецької області невідомі особи вбили кількох засуджених.
"Один із загиблих - 42 річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація про вбивство третього засудженого поки перевіряється", - розповіли в прокуратурі.
Як повідомлялося, в колонії "ДНР" убили трьох засуджених громадян України.