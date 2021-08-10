Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція
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У Черкаській області поліція затримала жителя села Глушки, який у ніч на 8 серпня зірвав і спалив прапор України. Молодикові загрожує до 3 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.
За даними слідства, в ніч на 8 серпня житель села Глушки 2002 року народження відпочивав із компанією в селі Петрушки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, хлопець зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі, кинув його на землю і підпалив.
Поліція затримала чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) КК України.
Вирішується питання про повідомленні чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.