Німеччина скасовує безкоштовне тестування, щоб підвищити рівень вакцинації, - Guardian

Уряд Німеччини скасовує безкоштовне тестування на COVID-19. Таким чином у країні планують підвищити рівень вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Уже найближчим часом у Німеччині встановлять нові правила щодо запобігання поширення вірусу на території країни. Найпоширеніші обмеження, найімовірніше, залишаться в силі через загрозу погіршення ситуації.

Очікується, що з жовтня в Німеччині буде скасовано безкоштовне тестування на коронавірус, яке було доступно протягом останніх декількох місяців. Винятком є вагітні жінки і діти, яким не рекомендовано робити щеплення через медичні показники.

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