Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм і міномети 82-го калібру.
У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Мар'їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.
Унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали вогнепальні осколкові поранення. Вони перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - важкий, двох інших - задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території і передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів.