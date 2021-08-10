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Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України

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Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України
Державна служба статистики назвала середню вагу і зріст чоловіків та жінок, які живуть в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держстату.

Середні зріст і вага чоловіків та жінок в Україні становлять 175 сантиметрів і 80 кілограмів (чоловіки) і 164 сантиметри і 71 кілограм (жінки).

Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,9%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,5%.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    В среднем это соответствует действительности. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7864
    Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 3341
  • Eight Wonder 56eae116
    А среди дупутатов, какой % Зажирения, 146?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Суперстадія ожиріння ,це Альона з Альоною ,не лише дупи ,але і мізків !!!)))
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