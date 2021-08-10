Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

Серед усіх державних і громадських інститутів країни українці найбільше довіряють Збройним силам України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 серпня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

ЗСУ довіряють 68,3% опитаних.

Також серед лідерів у рейтингу довіри українців - волонтерські організації (63,6%), церква (63,5%) і Державна служба з надзвичайних ситуацій (61,4%).

Крім цього, українці висловлюють довіру головам своїх міст (селищ або сіл), в яких проживають (57,1%), Державній прикордонній службі (55%), Національній гвардії України (53,6%), добровольчим батальйонам (53,5% ), міській або сільській раді населеного пункту, в якому проживають (51,4%).

Опитування проводилося з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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