Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міськради, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.
"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль - отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років", - сказав мер.
Він зазначив, що цього року Львів готує три квартири для олімпійців - для велогонщиці Олени Старикової, яка завоювала срібло, а також для борчині Алли Черкасової та каратиста Станіслава Горуни, які виграли бронзу.
"На сьогодні будь-яка олімпійська медаль - критично цінна, адже між золотом, сріблом і бронзою - мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старалися, тому отримають приблизно однакові приміщення", - сказав Садовий.
Аналогічні нагороди отримають призери Олімпіади з Рівного, повідомив у Telegram голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
"На найближчій сесії обласної ради винесемо питання про виділення фінансування на покупку квартир для (плавця) Михайла Романчука і (стрільця) Олега Омельчука", - написав він.
Чиновник повідомив також, що басейн ДЮСШ №2 у Рівному, в якому починав займатися Романчук, буде наступного року реконструйований у рамках програми "Велике будівництво".