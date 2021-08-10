Україна направить до Гааги ще одне повідомлення про події в Криму, - Венедіктова

Незабаром Офіс Генерального прокурора направить до Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про події в Криму.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила на першому засіданні Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Основною метою створення Міжнародної ради експертів є залучення іноземних і міжнародних фахівців, національних експертів з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, а також представників неурядових правозахисних організацій задля вивчення досвіду розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності та розробки національних стандартів у цій галузі.

"Ця міжнародна експертна платформа дасть змогу нам виробити дорожню мапу з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту в Криму і на Сході України, а також притягнення до відповідальності причетних за вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в усіх юрисдикціях. Наразі ми працюємо в багатьох векторах одночасно: триває розслідування і скерування справ у національні суди, також ми активно взаємодіємо з Міжнародним кримінальним судом, крім цього співпрацюємо з колегами з інших країн, які переслідують своїх громадян за незаконну участь в бойових діях на Донбасі. Тому на цьому новому майданчику буде міжінституційна координація і єдине інформаційне поле для усіх зацікавлених сторін", - заявила Венедіктова.

Експерти зазначили, що готові долучитися до підготовки фахівців слідчих підрозділів, що будуть створені в СБУ та Нацполіції і спеціалізуватимуться на злочинах, вчинених в умовах збройного конфлікту. Базою для проведення навчання буде Тренінговий центр прокурорів.

Також фахівці акцентували, що необхідно ініціювати поглиблення знань в цій галузі і для суддів.

"Переконана, що з таким потужним експертним складом наша Міжнародна рада зможе напрацювати методологію та рекомендації для прокурорів, слідчих і суддів. Крім цього, ми поставимо за мету розробити бачення або стратегію державної політики в кримінальній юстиції щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Серед першочергових завдань також комунікація щодо ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - додала генпрокурорка.

Венедіктова відзначила надзвичайно важливу роль представників неурядових правозахисних організацій, які всі роки збройного конфлікту та окупації активно допомагали правоохоронцям у зборі доказів для передачі до Міжнародного кримінального суду. Також вона повідомила, що невдовзі Офіс Генпрокурора направить до МКС чергове інформаційне повідомлення щодо подій у Криму.

Відзначимо, що до роботи в Міжнародній раді долучився головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, а також заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, доцентка кафедри міжнародного права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого та директорка Центру міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя Оксана Сенаторова, віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Тимур Короткий, перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський, засновник ГО "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський, журналістка і координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.