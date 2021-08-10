Дрифт на Софійській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull у проведенні зйомок. ДОКУМЕНТ

Київська міська державна адміністрація оприлюднила лист, яким відмовила компанії Red Bull у проведенні зйомок на Софійській площі.

Документ оприлюднено на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Лист датовано 5 серпня.

"Масові заходи, заплановані до проведення на Софійській площі в місті Києві, організатору необхідно узгодити з Національним заповідником "Софія Київська" з метою визначення відповідності характеру заходу історичному середовищу та недопущення негативного техногенного впливу на стан пам'яток національного значення. З огляду на викладене вище, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) відмовляє в погодженні проведення зазначеного заходу", - сказано в документі.

У листі також зазначено, що компанія Red Bull повідомляла: дрифт проводитиме чемпіон світу з дрифту Конор Шанахан.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у фейсбуці, що зйомки мали тривати 2 дні.

"Компанія планувала проводити ці зйомки впродовж двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Попри це, компанія влаштувала самодіяльність", - пише він.

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Усов зазначив, що на площі пошкоджено понад 2 тис. квадратних метрів покриття - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.

Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю реп-співачки Аlyona alyona. У свою чергу в Нацполіції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.