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ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону

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ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону
Компанія "ДТЕК Енерго" почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану, а також проводить переговори про постачання зі США.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми фактично вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про постачання суднових партій зі США. Тому, як бачимо , перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже найближчим часом", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на своїх шахтах до 10 млн тонн.

"У пріоритеті "ДТЕК Енерго", як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку і стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть попри кризові умови, ситуації на ринку електроенергії", - зазначили в компанії.

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Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+ 1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля від початку літа.

Вчора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії - 37 600 тонн. Найбільше вугілля на добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку і Ладижинську ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А что с заполнением газовых хранилищ газом ? Раньше Коболев с мая месяца отчитывался о процентах заполнения
    А теперь тишина ,
  • Алексей Стаканов
    Падлюки! ГП"Добропіллявугілля-видобуток" ш" Алмазна" склади завалені вугіллям,не дають вагонів вивозити, а тим часом купують за кордоном.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Спасибо, Ринат, царь электричества. Как твой домик в Донецком ботаническом саду? Медведчук и батальон "Восток" еще охраняют?
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