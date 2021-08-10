Розробник Pfizer: Для захисту від нових штамів COVID-19 може знадобитися третя доза вакцини

У компанії BioNTech, яка розробила разом із Pfizer вакцину від COVID-19, вважають, що на тлі циркуляції штамів коронавірусу може знадобитися введення третьої дози вакцини.

Про це заявила головний медичний фахівець компанії Озлем Тюречі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Третя доза - Ред.) може знадобитися впродовж 6-12 місяців після повного курсу вакцинації для підтримки найвищого рівня захисту", - заявила вона під час представлення фінансових результатів діяльності компанії.

Тюречі зазначила, що хоча нинішні дослідження демонструють "повноцінну ефективність вакцини проти наявних варіантів" коронавірусу, третя доза препарату ініціює "міцну нейтралізуючу відповідь" проти штамів "дельта" і "бета" COVID-19.

При цьому, зазначає Politico, в BioNTech не розглядають варіанту доопрацювання вакцини для боротьби зі штамом "дельта".

Водночас глава BioNTech Угур Шахін уточнив, що такий стан справ може змінитися з появою наступних варіантів COVID-19. Він допустив можливість того, що "в подальший період - від 6 до 12 місяців - виникнуть наступні варіанти вірусу, які потребували б адаптації вакцини".

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