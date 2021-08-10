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Розробник Pfizer: Для захисту від нових штамів COVID-19 може знадобитися третя доза вакцини

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Розробник Pfizer: Для захисту від нових штамів COVID-19 може знадобитися третя доза вакцини
У компанії BioNTech, яка розробила разом із Pfizer вакцину від COVID-19, вважають, що на тлі циркуляції штамів коронавірусу може знадобитися введення третьої дози вакцини.

Про це заявила головний медичний фахівець компанії Озлем Тюречі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Третя доза - Ред.) може знадобитися впродовж 6-12 місяців після повного курсу вакцинації для підтримки найвищого рівня захисту", - заявила вона під час представлення фінансових результатів діяльності компанії.

Тюречі зазначила, що хоча нинішні дослідження демонструють "повноцінну ефективність вакцини проти наявних варіантів" коронавірусу, третя доза препарату ініціює "міцну нейтралізуючу відповідь" проти штамів "дельта" і "бета" COVID-19.

При цьому, зазначає Politico, в BioNTech не розглядають варіанту доопрацювання вакцини для боротьби зі штамом "дельта".

Водночас глава BioNTech Угур Шахін уточнив, що такий стан справ може змінитися з появою наступних варіантів COVID-19. Він допустив можливість того, що "в подальший період - від 6 до 12 місяців - виникнуть наступні варіанти вірусу, які потребували б адаптації вакцини".

Читайте також: Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • растуди
    А потім і 4-та, і 5-та доза... Ну, треба ж заробляти, поки пре...Разработчик Pfizer: Для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины - Цензор.НЕТ 1125
  • Сергей Ворлог
    В Израэле вновь вводят серьезные ограничения, а там вакцинировано практически все население.
  • Андрей Нешевченко
    Я так рад! Понятно, за уже вакцинированных я рад. Не могу их не поздравить, с третьей дозой. Разработчик Pfizer: Для защиты от новых штаммов COVID-19 может понадобиться третья доза вакцины - Цензор.НЕТ 4137 Надеюсь- не последней... Их ведь ещё просто обязаны порадовать! Я о тех, кто из них доживет до четвертой.
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