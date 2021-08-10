Погрози білоруського диктатора Лукашенка потребують жорсткої реакції української влади, – "ЄС"

Останні заяви так званого "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні і натяків на визнання незаконно окупованого РФ Криму, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Лукашенко фактично легітимізує так звані "республіки ЛДНР", адже Білорусь визнала незаконні документи, дозволивши в’їзд на свою територію за так званими "паспортами" і номерними автомобільними знаками з окупованих Російською Федерацією регіонів.

Російські спецслужби і військові формування давно почувають себе на території Білорусі як вдома. Створення єдиної союзної держави РФ-Білорусь становить пряму загрозу територіальній цілісності і суверенітету України. Наш фактичний кордон із державою – агресором збільшується на третину", - підкреслюють в "ЄС".

Також наголошується, що агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну й окупації українських територій.

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"Не витримують жодної критики заклики Лукашенка до так званих прямих переговорів із ватажками бойовиків "ЛДНР". Це публічне підігрування кремлівським сценаріям підтверджує серйозність загроз на нашому північному кордоні", - заявляють в партії.

"Європейська Солідарність" закликає українську владу до адекватної, оперативної і жорсткої реакції. Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців. Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка.

В "ЄС" нагадують, що саме за часів президента Зеленського фракція "Слуга народу" проголосувала за закупівлю білоруської електроенергії, уряд Зеленського купував енергоносії, фактично фінансуючи диктаторський режим. І сьогодні є великий ризик повернення до цих схем.

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"Наполягаємо, що на першому своєму засіданні у вересні Верховна Рада України має проголосувати ініціативи "ЄС" про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі. В умовах фактичної економічної війни, оголошеної Лукашенком Україні, варто максимально відмовитися від білоруського експорту", - говориться в заяві.

В "ЄС" вважають, що своїм виступом Лукашенко ще раз підкреслив, що сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, а працює повністю у фарватері Кремля. Тому майданчик переговорів ТКГ необхідно переносити.

"Українська влада, представники якої нерідко дозволяють собі некоректні та недипломатичні заяви на адресу наших міжнародних партнерів з ЄС і США, натомість не навчилася жорстко і дієво реагувати на образи в бік України з боку диктаторських режимів неадекватних правителів", - зауважують в "Євросолідарності".

"Маємо чітко розуміти, що так званий "президент" Лукашенко рік тому зник як самостійний політик. Його вустами говорить Кремль. Його дії – це вказівки Путіна. Його ворожі наміри і погрози є нічим іншим, як намірами і погрозами російського агресора. А тому за слова Лукашенка має відповідати й Путін. Українській владі слід активізуватися і донести цей сигнал та розуміння до наших західних партнерів", - акцентували в "ЄС".