"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові

У матеріалах справи, за якою Служба безпеки України 5 серпня арештувала сімох ветеранів полку "Азов", відсутні будь-які докази їх провини.

Про це заявив адвокат затриманих Євген Самойлов під час брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Самойлова, уся вилучена під час обшуків зброя є офіційно зареєстрованою, а вилучені гроші не містять ознак незаконного походження, про що під час затримання заявляли сам співробітники СБУ. Також у справі відсутня експертиза голосів на аудіозаписах, що СБУ надала ЗМІ, таким чином неможливо стверджувати,хто саме розмовляє. А сама справа за своєю підслідністю належить до відання Нацполіції, а не СБУ.

На думку керівника штабу "Національного Корпусу" Максима Жоріна, обшуки та арешти є політичними переслідуваннями, які СБУ здійснює на замовлення Офісу президента Володимира Зеленського.

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"Чому це відбувається – відповідь дуже проста: тому що Зеленський готує капітуляцію. Його новий політичний сезон почнеться з питань Донбасу, формули Штайнмаєра, випливаючих звідси питань федералізації України, виборів на непідконтрольних територіях", - сказав Жорін. На його думку, це лише початок переслідувань і надалі він торкнеться усієї проукраїнської спільноти.

"Нацкорпус" анонсує на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента, куди скликає усіх, хто має чітку проукраїнську позицію.

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