Ті, що перебувають у колоніях в ОРДЛО, займаються шахрайством, це заохочують "адміністрації", - Гармаш

У Кіровській колонії на окупованій частині Донецької області загинули двоє українських засуджених унаслідок "кримінальних розбірок на ґрунті "бізнесу". Смерть третього досі не підтверджена.

Про це представник Донецька у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"У колоніях на окупованих територіях засуджені займаються шахрайством. Наприклад, це продаж товарів по передплаті – люди висилають гроші, а шахраї їх забирають. Потім постраждалі нічого не можуть домогтися, адже телефони перебувають на окупованій території, а якщо це невелика сума, то людина навіть не звертається до поліції. Таке шахрайство відбувається за сприянням місцевих адміністрацій. Засудженим надають засоби для телефонного зв’язку та доступ в інтернет, чого робити у колоніях не мають. Основний прибуток саме адміністрації й отримують, це такий вид заробітку. Такі випадки трапляються й на підконтрольній Україні території, проте на окупованих територіях це відбувається системно", – сказав він.

Що ж до загибелі трьох українських засуджених, Гармаш сказав, що йому не відомі тонкощі конфлікту між засудженими: "Знаю, що двоє засуджених напали на одного (засудженого – ред.) Цих двох засуджених нібито усунули охоронці. Щодо інформації про загибель третього засудженого – інформацію досі не підтвердили. Якби він помер, то була б вже інформація, що він теж загинув", – сказав Гармаш.

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