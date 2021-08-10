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У Держдумі РФ назвали "провокацією" слова Резнікова про американські ППО в Україні

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У Держдумі РФ назвали "провокацією" слова Резнікова про американські ППО в Україні
У російських Держдумі і Радфеді назвали "провокацією" заяву українського віцепрем'єра Олексія Резнікова, який запропонував США "розмістити американські підрозділи" ППО в Україні.

Про це заявили віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов і голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Косачов сказав, що вважає заклик українського віцепрем'єра Олексія Резнікова до США розгорнути на території України американські засоби протиповітряної оборони (ППО) "небезпечною провокацією". У свою чергу Слуцький у своєму Telegram-каналі висловив думку, що "це груба провокація, розгортання таких сил не залишиться без відповіді з боку Росії".

"Розгортання ППО США в Україні може змінити баланс сил не тільки в регіоні, а й за його межами", - стверджує Слуцький.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом під час робочої поїздки в США закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в Криму. За його словами, це можна зробити "за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів".

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    кстати, новый "Нептун" на новой платформе "Татра".. чертовски хорош, скотыняка))
    В Госдуме РФ назвали "провокацией" слова Резникова об американских ПВО в Украине - Цензор.НЕТ 8326
  • Andy Jumeirach
    вспыхнул за поребриком пердак -
    значит всё что делаем - всё так !!!
  • 18c49ed2
    Впервые абсолютно согласен со словами Резникова. Еще бы власть их подтвердила делом, а не пустым трепом.
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