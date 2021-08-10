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Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард

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Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард
В умовах циркулювання штаму COVID-19 "дельта" досягти колективного імунітету у населення є неможливим.

Про це заявив британській парламентській групі стосовно коронавірусу директор групи Оксфорда з розробки вакцини професор Ендрю Поллард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Варіант "дельта" буде все ще заражати людей, хто вакцинувався. Це означає, що будь-хто, не вакцинований, в якийсь момент зустріне вірус ... а у нас немає чогось, що би повністю зупинило таку передачу вірусу" , - сказав він.

Таким чином, резюмував Поллард, неможливість зупинити передачу COVID-19 за допомогою вакцин робить "міфічним" досягнення порогу колективного імунітету.

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Водночас професор висловив сумніви в необхідності додаткової "бустерної" дози вакцин. Він зазначив, що, хоча рівень антитіл, отриманих після вакцинації, з часом падає, людська імунна система "пам'ятає" про вакцинацію десятиліттями, демонструючи певний рівень захисту.

"Так що зараз немає причин для паніки. Ми не бачимо проблеми серйозних заражень після вакцинації", - підсумував Поллард.

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Топ коментарі

  • Alexandr Mamon
    Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
  • ПанСан
    Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
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