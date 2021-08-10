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"Шахтар" обіграв у Києві бельгійський "Генк" і пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

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"Шахтар" обіграв у Києві бельгійський "Генк" і пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк" з рахунком 2:1. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 27 хвилині Траоре вивів "Шахтар" уперед. На 77 хвилині Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників". На 90 хвилині завдяки голу Хейн бельгійці один м'яч відіграли.

Оскільки в першому матчі "Шахтар" також переміг з рахунком 2:1, то за сумою двох матчів український клуб пройшов у наступний раунд відбору.

У раунді плей-офф ЛЧ "Шахтар" зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехія).

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Топ коментарі

  • Валерій Синиця
    это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
  • igor mandiur
    С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
  • Виталик Головченко
    нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
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