"Шахтар" обіграв у Києві бельгійський "Генк" і пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк" з рахунком 2:1. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 27 хвилині Траоре вивів "Шахтар" уперед. На 77 хвилині Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників". На 90 хвилині завдяки голу Хейн бельгійці один м'яч відіграли.

Оскільки в першому матчі "Шахтар" також переміг з рахунком 2:1, то за сумою двох матчів український клуб пройшов у наступний раунд відбору.

У раунді плей-офф ЛЧ "Шахтар" зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехія).

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