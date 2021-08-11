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Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно

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Критик "Північного потоку-2" Хохштейн призначений старшим радником Держсекретаря США з енергобезпеки, - тепер офіційно
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що призначив Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить займатися темою "Північного потоку-2".

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.

Таким чином Блінкен підтвердив інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, про призначення Хохштейна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призначив активного критика "Північного потоку-2" Хохштейна відповідальним за реалізацію угоди з ФРН щодо газопроводу, - Axios

Хохштейн в американському істеблішменті вважався одним з найгучніших критиків проєкту. З 2014 по 2017 рік він працював спецпосланцем Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань, курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань. У 2017 році Хохштейн увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз" і пробув у ній до жовтня 2020 року.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    К таким новостям отношусь скептически. До выборов "козак Байда" тоже обещал х.у.й.л.у много чего нехорошего.
  • ПанСан
    В день открытия будет резать ленточку тупыми ножницами вдоль. Ох и намаются с ним немцы. Джо Безжалостный.
  • Myroslav Hrabovsky
    Нагадує історію з Болтоном. Як казав Трамп, він його прийняв на роботу, бо дуже просив його агенті і Болтон сидів без роботи довгий час. Коли його вигнали, він відразу написав книгу (вони всі написали по кризі!) де набрехав про Трампа з надією, що йому заплотять. Всі ці «спеціалісти естабліщменту» звичайні чиновники на винайм. Не робіть із мухи слона.
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