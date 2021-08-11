Facebook закрив мережу антивакцинаторів: нею управляли з Росії

Компанія "Фейсбук" повідомила про закриття мережі противників вакцинації, яка поширювала неправдиві повідомлення про щеплення від COVID-19 і працювала головним з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт компанії.

Всього закриті 65 облікових записів у Facebook і ще 243 облікові записи в Instagram. Цю мережу, пов'язану із зареєстрованою у Великій Британії фірмою Fazze, назвали "пральні дезінформації".

Мережа, створена в 2020 році, просувала антивакцинаторські твердження, спрямовані передовсім на Індію і Латинську Америку і меншою мірою на США. Зокрема, вона стверджувала, що вакцина проти COVID-19 перетворює людей на мавп.

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