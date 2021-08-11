У Лондонському Тауері з'явився перший у Великій Британії україномовний аудіогід. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
"У жовтні 2020 року дружина Президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіда українською мовою у Великій Британії. Сьогодні у всесвітньо відомому Лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запуск першого такого аудіогіда у Великій Британії - це важливий крок для популяризації української культури і відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують в інші країни.
"За останній рік, починаючи з червня 2020-го, попри складну ситуацію в усьому світі та невпинну боротьбу з коронавірусом нам вдалося поширити українську мову 27 локаціями, запустивши аудіогіди у найвизначніших культурних пам’ятках планети. Впевнена, що це лише початок нашої великої місії. Є ще безліч цікавих місць у світі, де незабаром лунатиме українська мова", — розповіла Олена Зеленська.
Раніше повідомлялося, що перша леді ініціювала запуск україномовних аудіогідів у Франції, Чорногорії, Швеції, Данії, Узбекистані, Італії, Кенії та інших країнах світу.