В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 10 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 31).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 648 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 1 160 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23633 особи,
- методом ІФА – 8963 особи,
- експрес-тестами – 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 261 354 особи;
- одужало – 2 193 752 особи;
- летальних випадків – 53 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях", - розповіли в МОЗ.