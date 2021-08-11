В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 10 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 31).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 648 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 1 160 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23633 особи,

методом ІФА – 8963 особи,

експрес-тестами – 20 604 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 261 354 особи;

одужало – 2 193 752 особи;

летальних випадків – 53 149;

проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях", - розповіли в МОЗ.

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