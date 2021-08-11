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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали
В Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 10 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 31).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 648 осіб;
  • летальних випадків – 25;
  • одужало – 1 160 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 23633 особи,
  • методом ІФА – 8963 особи,
  • експрес-тестами – 20 604 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 261 354 особи;
  • одужало – 2 193 752 особи;
  • летальних випадків – 53 149;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях", - розповіли в МОЗ.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали 04

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Топ коментарі

  • PVol 69
    53149 людей померло, маючи ковід, за півтора роки пЛандемії. Тобто в середньому за рік 53149:1.5=35433 людей за рік.

    Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
    Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
    Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?

    Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
  • Eugen Mk
    Дадада, а ниже маленькими буквами напейсано "повысить летальность НА 62-82% у пожилых может быть"

    Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
  • Підлога Маккартні
    В Нью-Йорке (США) обнаружен новый штамм коронавируса "Йота" с летальностью до 82%. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4665
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