У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

У Києві підліток (2003 р.н.) вистрибнув з вікна 8-го поверху, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхали поліцейські.