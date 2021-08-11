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У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

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У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху
У Києві підліток (2003 р.н.) вистрибнув з вікна 8-го поверху, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхали поліцейські.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органів.

Інцидент стався вчора, 10 серпня, ввечері в Дніпровському районі Києва. Поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука Шинкаря (2003 р.н.) над своєю бабусею. Однак, при спробі правоохоронців з'ясувати обставини конфлікту онук вистрибнув з вікна квартири на восьмому поверсі.

Шинкар був госпіталізований.

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За даним інцидентом проводиться перевірка.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    "Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
  • Оберст Шмидт
    Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
  • Привет
    Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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