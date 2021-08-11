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Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель. ФОТО

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Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель. ФОТО
Вранці 11 серпня в селі Новоселівка Друга (Донецька область) під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За даними джерела, подія сталася близько 6:40 в селі Новоселівка Друга Волноваського району.

Так, під час ворожого обстрілу на території власного домогосподарства загинув місцевий житель Долгой, 1935 року народження.

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин події.

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Інформацію про загибель цивільного також підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook і виклав відповідне фото:

Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель 01

Топ коментарі

  • multissstar .
    адиннарот ведь, и правда ведь, братья
  • Люцифер
    Вранці війська РФ обстріляли Новоселівку Другу: загинув мирний житель - Цензор.НЕТ 5232
  • Ulrich Shtal
    А чому його ніхто не захищав. Невже ЗСУ не бачили, що готується обстріл і не провели упереджувальний вогонь? Невже не ведеться ніяка активна розвідка? А що скаже гарант всеосяжного перемир'я?
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