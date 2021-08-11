З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук (НАН) України з розвитку епідемії, який оприлюднений на сайті НАН.
Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виразів, середня кількість нових випадків одно:
-1008 - протягом тижня 11-17 серпня;
-1285 - протягом тижня 18-24 серпня.
За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб в день. За два тижні цей показник виріс на 44%.
"Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 24% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3,5 тижні", - йдеться в доповіді.
"Найбільш загрозливою є ситуація в Херсонській та Одеській областях. Стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня. Швидко збільшується кількість позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно", - підкреслюють вчені.
Нагадаємо, на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19.