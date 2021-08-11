Новини

Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

6 66349
Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Крищенко повідомив у Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - йдеться в повідомленні.

"Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження. Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини. І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів", - додав Крищенко.

Також читайте: У поліції не підтверджують відставку Крищенка

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ви хоч коли пишите такі гадості про людину, то хоч подивіться на його біографію. Народився генерал в Доманівці, Миколаївськох області. До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу, а 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими вепаратистами. Захищаючи прапор України зазнав важких поранень.
    Печалтьно, що йдуть такі люди. Дякую Вам за службу пане генерале.
  • Чайка Київ
    " До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень."

    Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку - Цензор.НЕТ 4847
  • VOLK 62daf307
    Дурак, ты, Миколаец! Крищенко один из немногих, кто пытался противостоять сепарам!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини