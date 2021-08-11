Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna

У Києві після уколу першою дозою вакцини Moderna проти коронавірусу померла жінка. Причому щеплення вона отримала того ж дня, коли виявилися симптоми хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для APnews повідомив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

За його словами, про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4. Саме в реанімацію цієї лікарні 50-річна пацієнтка потрапила через кілька днів після вакцинації. Як стало відомо зараз 1 серпня вона прилетіла в Україну з Туреччини, а вже 5 серпня вона отримала перший укол вакциною Moderna.

Цей випадок, за словами Кравченка, викликає кілька питань. І перший з них - як проводити розслідування цього випадку в ситуації, коли препарат Moderna в Україні не зареєстрований.

"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яку не зареєстровано в Україні і завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідно. І є проблема - як це зробити? Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості і немає затвердженої інструкції на доступному в Україні мовою", - зазначив Кравченко.

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Втім, сам Кравченко зазначає, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого. Але це просто неможливо - адже перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд. Про це йдеться в наказі №595 від МОЗ.

"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів. Як же цю пацієнтку провакцинували в продромальний період? Тобто у неї не збирали анамнез життя, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез. Ніхто навіть не спромігся уточнити, чи була вона до цього в ендемічній зоні. Наприклад, в Туреччині, де циркулює штам "Дельта", - обурений Кравченко.

Як повідомили раніше в МОЗ, в Україні щеплення від COVID-19 роблять незареєстрованою американською вакциною Moderna через ситуацію надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією.

У відомстві пояснили, що для реєстрації препарату, виробник вакцини повинен звернутися до державного регулятора з відповідною заявою про реєстрацію. Така норма діє не тільки в Україні, але і в країнах ЄС, США і під час перекваліфікації препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Міністерство веде перемовини із виробником, щоб ця вакцина була зареєстрована в Україні. Враховуючи те, що вакцина була дозволена до екстреного застосування регуляторами ВООЗ, США та Європи, міністерством було прийнято рішення, у разі отримання цього препарату, як гуманітарної допомоги, дозволити вакцинацію ним проти COVID-19 в Україні. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації", - зазначили в МОЗ у відповіді на запит УНІАН.

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У міністерстві також додали, що в Україні створена та функціонує потужна система фармаконагляду, гармонізована з міжнародними стандартами здійснення фармаконагляду.

Також у МОЗ наголосили, що за кожним, хто отримав першу дозу вакцини від Moderna, зарезервована друга доза препарату з цієї ж партії.