Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА
73811
Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 609 701 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 092 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 204 800 030 випадків інфікування, з них 609 701 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 327 154 особи, з них 10 092 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 183,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 41-шу та 6-ту позицію відповідно.