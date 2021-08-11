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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 609 701 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 092 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 204 800 030 випадків інфікування, з них 609 701 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 327 154 особи, з них 10 092 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 183,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 41-шу та 6-ту позицію відповідно.

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Топ коментарі

  • алекс философ
    Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
    За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
    Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
    А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
  • юрий П cf937564
    всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
  • Андрей Нешевченко
    Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
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