Новини

Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Вигівський, - джерело

4 92313
Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Вигівський, - джерело
Поліцію Києва після відставки Андрія Крищенка очолить Іван Вигівський - начальник поліції Полтавської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. На його місце, за даними джерел Цензор.НЕТ, буде призначений начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

Раніше Вигівський очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.

Також читайте: Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Топ коментарі

  • Святослава
    Выговский - это холуй Ермака Главой Нацполиции Киева вместо Крищенко станет начальник полиции Полтавщины Выговский, - источник - Цензор.НЕТ 3142 .Монастырский слился и не смог поставить своего человека.
  • Герхард
    Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Полтавской области назначили Ивана Выговского. 14 февраля 2020

    Чувак при ЗЕлени начал расти, как на дрожжах.
    У кого-то есть еще вопросы насчет того чьих будет этот "начальник" и, что теперь будет в Киеве?
  • Olexandr Chornogorodskij
    прально, тре лояльні ваві люди. а не всілякі *герої*.тим паче майданом бздить, і вова бздить не менше
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини