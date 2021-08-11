Главою Нацполіції Києва замість Крищенка стане начальник поліції Полтавщини Вигівський, - джерело
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Поліцію Києва після відставки Андрія Крищенка очолить Іван Вигівський - начальник поліції Полтавської області.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. На його місце, за даними джерел Цензор.НЕТ, буде призначений начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.
Раніше Вигівський очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.