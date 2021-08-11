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"Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ

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"Ганебній" вакцинній нерівності необхідно покласти край, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили сильне невдоволення ситуацією з нерівністю при розподілі вакцин між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.

За словами високопоставленого радника гендиректора ВООЗ Брюса Ейлворда, світові лідери і глави фармацевтичних компаній повинні вжити заходів для того, щоб покласти край "ганебній" вакцинній нерівності.

"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б зіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами. - Ред.). Це ті, хто є главами держав, які укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини", - сказав Ейлворд.

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"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали:"Ми вирішимо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни ... будуть вакциновані", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Stranger UA ef1615b4
    Боярышник упустил...нескрепно это.
  • Андрей Нешевченко
    А хрен зна. Наверное этому Эйлворду нравится сочетание единицы и нолика. "Постыдному" вакцинному неравенству необходимо положить конец, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7390
  • Лена Костина
    Бесконечная бредятина)). Можно подумать, что Фарма компашки возглавляют чел, не заинтересованные)). Колитесь больше и чаще)). Их девиз
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