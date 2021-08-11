Епідзонування України: на Тернопільщині "зеленій" зоні не відповідають два показники, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 11 серпня в Тернопільській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник на Тернопільщині становить 86,7% (норма не більше 50%). Крім того, в Тернопільській області зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,6% (норма для "зеленої" зони не більше 4%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Також перевищення норми виявлення нових випадків інфікування зафіксовано в Херсонській області - 4,8%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Також читайте: На Тернопільську область припала третина від усіх виявлених випадків дельти в Україні, на Чернівецьку - чверть