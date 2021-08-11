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$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Зловмисники обіцяли посприяти в призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської ОДА. За свої "послуги" просили 600 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна мешканка Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. До схеми жінка залучила 36-річного жителя столиці - голову правління благодійної організації.

Згідно з планом зловмисників, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА.

"За це вимагала в останнього 600 тис. доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для чиновників, які будуть сприяти відповідному призначенню", - йдеться в повідомленні.

Учора, 10 серпня, оперативники і слідчі при силовій підтримці обласного управління "КОРД" затримали організатора та її спільника під час одержання частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 01
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 02
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 03
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 04
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 05
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 06

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    $600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 784
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады...

    эта ? не ????
    $600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8806

    ...
  • Scorpman Y
    конкуренты зеленского и брата ермака))
    да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
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