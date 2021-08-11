$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.
Правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна мешканка Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. До схеми жінка залучила 36-річного жителя столиці - голову правління благодійної організації.
Згідно з планом зловмисників, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА.
"За це вимагала в останнього 600 тис. доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для чиновників, які будуть сприяти відповідному призначенню", - йдеться в повідомленні.
Учора, 10 серпня, оперативники і слідчі при силовій підтримці обласного управління "КОРД" затримали організатора та її спільника під час одержання частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.