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Система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися, - Ляшко

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Система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися, - Ляшко
65% українців готові вакцинуватися, решту будуть мотивувати зробити щеплення від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського радіо" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми з радістю будемо приймати всіх, хто захоче вакцинуватися. Українська система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися", - зазначив голова МОЗ.

За словами Ляшка, він зустрівся з представником одного з найбільших гіпермаркетів будівельної індустрії, який готовий у 76-ти своїх магазинах відкрити прищепні центри і прищеплювати всіх бажаючих.

"Зараз ми виходимо на європейський тренд за охопленням щепленнями за денною кількістю і вже обігнали світовий тренд. Сьогодні соціологічні дані показують, що 65% українців готові вакцинуватися. Решту ми будемо мотивувати, щоб кожен зробив свій внесок для подолання пандемії", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Система то готова, только вот желающих не особо много...

    "остальных будут мотивировать привиться от коронавируса"

    Типа усложнять им жизнь на сколько это возможно? Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4777
  • Підлога Маккартні
    Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7005

    Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9289
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а для желающих лечиться (не от ковида) или просто сходить на диагностику, сдать тест и т.д ?
    готовы???
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