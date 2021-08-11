Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"

10 серпня відбулася зустріч тимчасового повіреного в справах Білорусі в Україні Кирила Камишева з директором другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Василем Зваричем.

Про це повідомила пресслужба посольства Білорусі в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Дипломати обговорили українсько-білоруські відносини.

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"На порушені українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дано вичерпні коментарі. До зовнішньополітичного відомства України була вкотре доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами", - заявили в посольстві Білорусі.

Камишева викликали в МЗС після заяв Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, на пресконференції 9 серпня. Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом рівнозначна співучасті в злочині РФ проти територіальної цілісності та суверенітету України.