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Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"

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Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"
10 серпня відбулася зустріч тимчасового повіреного в справах Білорусі в Україні Кирила Камишева з директором другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Василем Зваричем.

Про це повідомила пресслужба посольства Білорусі в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Дипломати обговорили українсько-білоруські відносини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму

"На порушені українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дано вичерпні коментарі. До зовнішньополітичного відомства України була вкотре доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами", - заявили в посольстві Білорусі.

Камишева викликали в МЗС після заяв Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, на пресконференції 9 серпня. Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом рівнозначна співучасті в злочині РФ проти територіальної цілісності та суверенітету України.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Тишина мокрых штанов

    А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
    Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
    Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

    Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

    И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
    Теплой струйкой угрожают? Или как?
    В чем причина подобного страха и молчания?
    Юрий Бирюков
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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